Томскому пчеловоду вынесено предостережение Россельхознадзора

О ненадлежащем содержании пчел в ведомство сообщил сосед владельца пасеки Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сразу несколько нарушений зафиксировано на пасеке села Семеновка Зырянского района Томской области. Россельхознадзор объявил предостережение владельцу пасеки в связи с нарушением ветеринарного законодательства.

Пчеловод не учел и не идентифицировал своих насекомых в компоненте ФГИС «ВетИС» – «Хорриот». С марта 2024 года все сельскохозяйственные животные должны быть поставлены на учет и внесены в специальную систему Россельхознадзора. «Хорриот» — один из сервисов государственной системы «ВетИС». После регистрации в системе животному присваивается индивидуальный номер.

Помимо отсутствия учета, пчеловод в Семеновке слишком близко расположил пасеку к соседним участкам и к помещениям, где содержатся животные. Еще одно нарушение — на ульях не было маркировки, хотя по закону она должна быть нанесена не позднее 14 дней после заселения пчел.

Пчелы подлежат групповому маркированию. При ввозе немаркированных пчел на территорию России они должны быть поставлены на карантин.

