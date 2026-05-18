Фейковый «слив» материалов ЕГЭ за полчаса до экзамена: томским выпускникам на заметку

В мае-2026, перед основным периодом проведения ЕГЭ, в интернете активизировались продавцы фальшивых экзаменационных материалов. Об этом россиян предупредили в Рособрнадзоре. Чтобы томичам не попасть в ловушки мошенников, следует помнить: в ведомстве официально уверили, что утечка информации невозможна из-за специфики организационно-технологических процедур.

Контрольные измерительные материалы разрабатывают в охраняемом помещении, где ведется видеонаблюдение, записываются переговоры и блокируются несанкционированные действия на компьютере. Доступ в такие пространства строго ограничен, установлен запрет на использование электроники. По каждой дисциплине создается большое количество вариантов. В зашифрованном виде они автоматически распределяются по регионам. Заранее нельзя узнать, что именно окажется в том или ином пункте проведения тестирования.

Важно:

варианты различаются по часовым поясам, поэтому то, что аферисты пытаются продать как «слив с Дальнего Востока», не может соответствовать вариантам из других регионов.

Переданные по защищенным каналам материалы расшифровывают на местах всего за 30 минут до экзамена. Для этого, а также для распечатки требуются два ключа: электронный токен члена госкомиссии и пароль, полученный по защищенному каналу за полчаса до начала ЕГЭ.

В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки выпускникам дали три главных рекомендации. Они помогут не оказаться среди жертв мошенников.

1. Не производите оплату за услуги, которые хоть как-то связаны с обещанием готовых ответов или гарантированного результата. Эти противоправные действия влекут лишь потерю денег.

2. Не раскрывайте третьим лицам персональные данные, пароли и коды подтверждения из СМС, даже если собеседник представится Вам сотрудником техслужбы. Официальные организации не просят поделиться с ними конфиденциальной информацией по телефону.

3. Активизируйте опцию двухфакторной аутентификации на «Госуслугах», чтобы защититься от несанкционированного доступа к вашим данным.

Выпускникам также посоветовали не тратить драгоценное время перед экзаменами на общение с онлайн-махинаторами. Альтернативных схем сдачи ЕГЭ не существует, единственный путь к успеху — тщательная подготовка к аттестации.

Справочно:

Основной период тестирования пройдет с 1 по 19 июня. Резервные дни: 22-25 июня. Пересдачи и дополнительный период предусмотрены в июле и сентябре.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что в 2026 году участников ЕГЭ запрещено досматривать перед экзаменом.

