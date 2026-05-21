Дожди ожидаются в Томске и области в ближайшие сутки

Очередной прохладный день пообещали томичам синоптики

Прогноз погоды на пятницу, 22 мая, уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождь, по северу области — с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, местами порывы ночью будут достигать 16 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1 °С, днем ожидается +3…+8 градусов, в некоторых районах потеплеет до +9…+14°С.

В Томске ночью возможен небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный с порывами до 14 м/с.

Ночью в областном центре ожидается -1…+1°С, днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

В Томской области будут судить водителя за смертельное ДТП на трассе

В Игреково Томской области вода из реки подтопила 20 домов

