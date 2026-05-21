Автомобиль ВАЗ конфискован у владельца в Томской области

На этой машине было совершено ДТП. Фото: Прокуратура Томской области

Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего сельского жителя.

По данным прокуратуры Томской области, мужчина в ноябре 2025 года в поселке Улу-Юл совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии. Очень скоро его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что за руль мужчина сел незаконно — ранее его лишили водительских прав за нетрезвое вождение, позже привлекали к административной ответственности за управление транспортом без них.

Суд приговорил молодого человека к условному сроку. Автомобиль ВАЗ 211440, на котором было совершено ДТП в селе, конфискован в доход государства.

