Автомобиль ВАЗ конфискован у владельца в Томской области

Первомайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего сельского жителя.
По данным прокуратуры Томской области, мужчина в ноябре 2025 года в поселке Улу-Юл совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места аварии. Очень скоро его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Выяснилось, что за руль мужчина сел незаконно — ранее его лишили водительских прав за нетрезвое вождение, позже привлекали к административной ответственности за управление транспортом без них.
Суд приговорил молодого человека к условному сроку. Автомобиль ВАЗ 211440, на котором было совершено ДТП в селе, конфискован в доход государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пенсионерка из Томской области отдала мошенникам более полумиллиона рублей
В школах Томской области вводят запрет на одежду с иностранными надписями
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru