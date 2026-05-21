НовостиОбщество21 мая 2026 3:20

Пенсионерка из Томской области отдала мошенникам более полумиллиона рублей

Прокуратура помогает вернуть деньги
Елена Белоусова
Женщина пыталась заработать на валютной бирже

В прокуратуру Асино обратилась пенсионерка, ставшая жертвой обмана аферистов. По данным прокуратуры Томской области, в декабре 2025 года мошеннике предложили 68-летней женщине дополнительный заработок на валютной бирже. Пенсионерка поверила в происходящее и перевела на указанные ей счета 550 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Выяснилось, что сбережения жительницы Томской области поступили на банковский счет жительницы другого региона.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения. Иск сейчас находится на рассмотрении в Асиновском городском суде Томской области.

