Пленка с воздушными пузырьками защитит квартиры томичей от жары

Разработчики пузырчатой пленки пытались создать текстурированные обои, как упаковочный материал свое изобретение они не рассматривали Фото: Елена Белоусова.

Пока вопрос спасения от жары для Томска, мягко говоря, не актуален. Тем не менее, очень скоро в регионе потеплеет и рекомендации — как защитить квартиры от зноя — пригодятся. Издание mosaica.ru советует воспользоваться обычной упаковочной пленкой с воздушными пузырьками внутри.

Оконное стекло следует предварительно очистить от пыли и жира, плотно приложить к нему полиэтилен пузырьками внутрь и закрепить скотчем.

Пузырьки в пленке создают прослойку воздуха, который является прекрасным теплоизолятором. Летом такая прослойка не позволит палящему зною проникать в квартиру. Принцип напоминает обычный стеклопакет, где между двумя стеклами находится воздушная камера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Томской области в течение дня 21 мая возможны дожди

В школах Томской области вводят запрет на одежду с иностранными надписями

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru