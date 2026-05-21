Первым заданием было выдавать себя за канадцев: в Томске состоялась встреча с разведчицей Еленой Вавиловой

Томский государственный университет организовал встречу нынешних студентов со своей выпускницей Еленой Вавиловой. Вавилова — полковник Службы внешней разведки. Томичка много лет жила под именем Трэйси Ли Энн Фоли. Вместе с мужем она входила в российскую сеть разведчиков-нелегалов, работавших в зарубежных странах. История семьи Фоли легла в основу популярного телесериала «Американцы».

На лекции в ТГУ, которая проходила в свободном формате, Елена рассказала, что ее воспитывали с пониманием того, что человек должен отдать частичку себя и своего таланта на благо страны и людей.

Первым заданием для Елены и ее мужа было выдавать себя за двух канадцев. Работа разведчиков-нелегалов на протяжении почти 27 лет заключалась в общении с людьми, муж с женой осознанно скрыли от сыновей свое происхождение, имена и цели.

Елена написала четыре романа о работе под прикрытием и книгу «Нетворкинг для разведчиков». Рассказ экс-разведчицы вызвал большой интерес, зал в ТГУ был полным, Елена Вавилова с удовольствием отвечала на вопросы после окончания лекции. За самые интересные вопросы полковник Вавилова подарила свои книги.

