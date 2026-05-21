В Томской области в течение дня 21 мая возможны дождь

Пасмурный день прогнозируют синоптики

Прохладный и дождливый четверг ждет жителей Томской области. По данным синоптиков томского ЦГМС, 21 мая ожидаются облачная погода с прояснениями и дожди.

Ветер северный с порывами до 17 м/с.

Температура воздуха в районах области составит +4…+9°С. В Томске воздух прогреется до +7…+9 градусов.

В ближайшие две ночи в регионе возможен мокрый снег. Постепенное повышение температуры воздуха начнется с субботы, 23 мая.

