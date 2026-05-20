Министр Фальков выступит на форуме науки в Томске

Ожидается, что мероприятия форума стимулируют новые коллаборации и ускорят внедрение перспективных разработок в практику

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 22 мая выступит на пленарной сессии XI всероссийского форума молодых ученых, инженеров и предпринимателей в Томске. Об этом сообщает департамент образования Томской области.

В дискуссии о формуле технологического бизнеса и взаимодействии университета, примут участие представители бизнеса, образования органов власти. К участию приглашены студенты и аспиранты вузов региона, а также руководители научных проектов.

Программа форума включает более 60 мероприятий: форсайт-сессии, ИТ-хакатон, чемпионат дронов и конкурс по программированию промышленных роботов. Для участников пройдут лекции лауреатов национальной премии «Вызов», профессора Университета Южной Калифорнии Валерия Фокина и заместителя гендиректора ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара Михаила Скупова.

На площадке Томского государственного университета развернется выставка, где вузы, стартапы и индустриальные партнеры представят более 40 технологических разработок. Среди экспонентов — решения в области водородной энергетики, робототехники, агротехнологий и цифровых сервисов. Отдельное внимание уделено проектам ТГУ, ТПУ и ТУСУРа.

