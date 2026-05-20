В Томской области раскрыто 58 преступлений дропперов

Нельзя передавать персональные данные, это может привести к потере денег

В Томской области за четыре месяца 2026 года раскрыто 58 преступлений, связанных с деятельностью дропперов — лиц, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных финансовых операций.

Для выявления таких схем организовано взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями. В правоохранительные органы направляются списки граждан, чьи счета заблокированы из-за подозрительных транзакций. Это позволяет оперативно пресекать каналы обналичивания украденных средств.

Мониторинг социальных сетей выявил в регионе 39 групп, связанных с цифровыми мошенниками, 97 — с экстремистской тематикой, в том числе 18 — с призывами к насилию в учебных заведениях, семь — с распространением наркотиков, 23 — с незаконным контентом.

Профилактическая работа охватила более 1,4 тыс. учащихся и педагогов, около 300 родителей, свыше 100 пенсионеров. В рамках встреч разъясняли риски дропперства: передача своих реквизитов третьим лицам может повлечь уголовную ответственность и крупные финансовые потери.

Эксперты напоминают: даже разовое участие в сомнительных финансовых схемах способно превратить обычного гражданина в соучастника преступления. Бдительность и проверка контрагентов остаются главными инструментами защиты от вовлечения в противоправную деятельность.

