В томской ОЭЗ планируют построить гостиницу

Необходимость гостиницы здесь назрела давно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Особой экономической зоны в Томске может появиться гостиница. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщили местные власти.

«Поднимаем тему строительства небольшой гостиницы, потому что в любом деловом центре должна быть гостиница. Если есть гостиница, значит, есть гости; соответственно, там тоже появляется своя инфраструктура со спортом, здоровьем и прочими вещами. Это такая история, которая три года назад была просто невозможной, а сейчас, с учетом того, что там появляется, мы можем уже об этом говорить», — считают власти.

Точных параметров будущей гостиницы — вместимости и этажности — пока не определено. Однако прорабатывается идея размещения социальной инфраструктуры на площадке ОЭЗ. Это, в том числе, удобно для специалистов, которые приезжают в Томск из других регионов. Развитие особой экономической зоны предполагает создание комфортной среды для работы и проживания: в перспективе там могут появиться не только средства размещения, но и объекты бытового обслуживания, спортивные площадки и социальные учреждения.

Помимо отеля, в планах развития особой экономической зоны числятся другие объекты бытового и социального назначения, которые сделают пребывание резидентов и гостей более комфортным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первый день лета в Томске ожидается жара до +31 °С

Дорожные работы спровоцировали заторы в Томске вечером 20 мая

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru