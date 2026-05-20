В Томской области вынесен приговор за преступление трехлетней давности

Криминальный инцидент, закончившийся летальным исходом, произошел в селе Могочино

Молчановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. 27-летний мужчина признан виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В марте 2023 года нетрезвый житель Могочино на улице встретил односельчанина, который несколькими днями ранее оказывал знаки внимания его супруге. Молодой человек решил отомстить. Он избил обидчика, используя, в том числе, деревянную чурку.

От полученных травм 52-летний мужчина через непродолжительное время умер в больнице. На суде нападавший говорил, что только толкнул своего оппонента. Дело рассматривали присяжные заседатели, они вынесли обвинительный вердикт.

Приговор — девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

