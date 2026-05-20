Наказание за сбыт наркотиков в особо крупном размере — лишение свободы на 15-20 лет, возможен пожизненный срок заключения. Фото: УМВД России по Томской области

Полиция в Томске задержала двух мужчин, подозреваемых в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков. В УМВД по Томской области уточнили «КП-Томск», что ранее не судимые мужчины, 2002 и 2006 годов рождения, живут в Томске, но не являются гражданами РФ.

При себе у них оказалось несколько десятков свертков с неизвестной субстанцией. Экспертиза показала, что вещество в свертках — это героин общей массой более 5,5 граммов.

Курьеры с героином задержаны в Томске. Видео: УМВД России по Томской области

Еще 7 пакетиков полицейские обнаружили в тайниках-закладках, которые оборудовали курьеры. В квартирах мужчин изъято еще около 400 свертков, которые направленны на экспертизу.

Предварительно установлено, что мужчины работали на теневой интернет-магазинов. Они приехали в Новосибирск, купили там героин и привезли его в Томск, чтобы разложить по тайникам-закладкам. Возбуждено уголовное дело.

Сбыт наркотических и психотропных веществ в России считается преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Наказание, которое понесет правонарушитель, установлено статьей 228.1 Уголовного кодекса. Сбыт наркотиков в особо крупном размере наказывается лишением свободы на 15–20 лет либо пожизненным сроком.

