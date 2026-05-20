Клещи в этом сезоне атаковали жителей Томской области почти четыре тысячи раз

За последнюю неделю клещи нападали на томичей в лесной зоне стадиона «Политехник» и в микрорайоне Степановка

В региональном управлении Роспотребнадзора обнародовали статистику обращений к медикам в связи с присасыванием клещей. С 14 по 20 мая в пункты серопрофилактики и районные больницы по этому поводу пациенты обратились 1496 раз.

Наибольшая часть обращений приходится на Томск и Томский район. Случаи присасываний за неделю зафиксированы во всех районах области.

Всего с начала эпидсезона в медицинские организации Томской области в связи с присасыванием клещей обратились 3917 человек. В Роспотребнадзоре уточнили, что из числа обратившихся лишь 916 человек были привиты от клещевого энцефалита.

К середине мая исследованы 2346 экземпляров клещей, снятых с людей и отобранных в природе. Энцефалит обнаружен у 3% клещей, клещевой боррелиоз — у 34,5%.

