Пропавший в Томске подросток найден

В ночь на среду была составлена ориентировка с фотографией мальчика. Фото: «ЛизаАлерт» Томск

В ночь на среду, 20 мая, волонтеры томского отряда «ЛизаАлерт» начали поиски пропавшего юноши. Томич 2009 года рождения, 19 мая не вернулся домой. Была составлена ориентировка с фотографией мальчика. Утром в пабликах и СМИ Томска появилась информация о поисках.

Спустя буквально несколько часов поиски приостановили для проверки информации, а затем было объявлено — «Найден, жив!». Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, никакие нюансы поиска разглашению не подлежат. По некоторым данным, мальчик просто не предупредил родителей, что останется на ночь у приятеля.

В отряде поблагодарили всех томичей за распространение информации о юноше, чьи поиски закончились благополучно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В детские сады Томска будет выдано 4 367 направлений

Удалите адрес и телефон: как томичам спастись от шантажа и вербовки через соцсети

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru