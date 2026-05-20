Пропавший в Томске подросток найден

В ночь на среду, 20 мая, волонтеры томского отряда «ЛизаАлерт» начали поиски пропавшего юноши. Томич 2009 года рождения, 19 мая не вернулся домой. Была составлена ориентировка с фотографией мальчика. Утром в пабликах и СМИ Томска появилась информация о поисках.
Спустя буквально несколько часов поиски приостановили для проверки информации, а затем было объявлено — «Найден, жив!». Поскольку речь идет о несовершеннолетнем, никакие нюансы поиска разглашению не подлежат. По некоторым данным, мальчик просто не предупредил родителей, что останется на ночь у приятеля.
В отряде поблагодарили всех томичей за распространение информации о юноше, чьи поиски закончились благополучно.
