В детские сады Томска будет выдано 4 367 направлений

Определено количество направлений в детские сады Томска на новый учебный год. Их получат 4 367 дошкольников. По решению Совета по контролю за выдачей направлений в дошкольные учреждения Томска, 188 путевок получат дети из многодетных семей, 120 — дети военнослужащих, 96 — дети, чьи братья и сестры уже ходят в муниципальные детские сады.
С 20 мая родителям отправляют приглашения в детские сады с указанием даты и времени для оформления.
По итогам комплектования в некоторых муниципальных детсадах остались свободные места. Адреса эти садов опубликуют на сайте городского департамента образования.
