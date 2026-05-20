В детские сады Томска будет выдано 4 367 направлений

Мамы и папы дошкольников увидят адреса садов, где есть свободные места, на сайте департамента образования Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Определено количество направлений в детские сады Томска на новый учебный год. Их получат 4 367 дошкольников. По решению Совета по контролю за выдачей направлений в дошкольные учреждения Томска, 188 путевок получат дети из многодетных семей, 120 — дети военнослужащих, 96 — дети, чьи братья и сестры уже ходят в муниципальные детские сады.

С 20 мая родителям отправляют приглашения в детские сады с указанием даты и времени для оформления.

По итогам комплектования в некоторых муниципальных детсадах остались свободные места. Адреса эти садов опубликуют на сайте городского департамента образования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студентка из Томска потеряла деньги в надежде победить в розыгрыше призов

Сухой фонтан откроют в Томске в первых числах июня

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru