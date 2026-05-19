Личные данные могут использоваться для шантажа и вербовки

Накануне, 18 мая, эксперты киберполиции призвали пользователей интернета удалить из открытых профилей домашние адреса и телефоны. Россиян, в том числе томичей, предупредили о растущей угрозе так называемого «государственного доксинга». Это практика использования опубликованной личной информации как инструмента давления и информационно-психологического воздействия.

Опасность сегодня представляют не только действия анонимных хактивистов, но и работа специализированных ресурсов, таких как украинский сайт «Миротворец». Там распространяются персональные данные российских военнослужащих, журналистов, общественных деятелей и граждан, чья позиция не совпадает с интересами украинской стороны.

Утечка информации создает риски для безопасности не только самих фигурантов баз, но и их родственников. Данные могут использоваться злоумышленниками для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, попыток вербовки и даже планирования террористических актов. Напомним, люди нередко выкладывают сведения о месте своей работы, о социальных связях и маршрутах передвижения. Потом это зачастую попадает на сомнительные и опасные онлайн-площадки.

«Сегодня объектом подобного интереса могут стать не только военнослужащие или государственные служащие. Причиной внимания может быть профессия, участие в общественной деятельности, публикации в социальных сетях или даже родственные связи», — говорится в сообщении ведомства.

Для защиты от цифровых угроз томичам рекомендуют минимизировать объем персональной информации в открытом доступе. Специалисты советуют удалить из публичных профилей домашний адрес, номера телефонов и данные родственников. Также следует отказаться от публикации фотографий с геометками и деталями ежедневных маршрутов.

Эксперты напоминают о важности цифровой гигиены: необходимо регулярно проверять настройки приватности в социальных сетях и мессенджерах, ограничивая круг лиц, имеющих доступ к личной информации. Бдительность пользователей становится ключевым фактором противодействия современным киберугрозам.

