Студентка из Томска потеряла деньги в надежде победить в розыгрыше призов

Чтобы получить выигранные пять тысяч рублей, девушке сначала нужно было перевести свои три тысячи

Полиция региона 20 мая сообщила о новом случае обмана в Томской области. На этот раз жертвой мошенников стала молодая девушка. По данным регионального УМВД, 19-летняя студентка одного из университетов Томска подписалась на блог с медицинским контентом, там же она увидела приглашение принять участие в розыгрыше и приняла его.

Далее на связь со студенткой вышел мужчина, который сообщил, что девушка выиграла пять тысяч рублей. Правда, чтобы получить эту сумму, нужно предоставить личные данные и перевести три тысячи рублей по указанным реквизитам.

Студентка сделала все, что от нее требовали, далее аферисты перестали выходить на связь.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru