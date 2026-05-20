Сухой фонтан откроют в Томске в первых числах июня

Принцип работы сухого фонтана основан на циркуляции воды в замкнутой системе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске в первые выходные июня, в честь 422-летия города, откроют сухой фонтан. По информации городских властей, сооружение устанавливают в Сквере студенческих студотрядов, на улице Красноармейской.

В отличие от традиционных фонтанов, где вода собирается в чашах, сухие фонтаны устроены таким образом, что вода подается из-под земли и стекает обратно, не создавая луж. Это возможно благодаря использованию скрытой системы форсунок и дренажной решетки, расположенной на уровне поверхности земли. В томском сухом фонтане будет восемнадцать форсунок.

В сквере на Красноармейской уже выставлен армирующий каркас, сделана опалубка, установлено модульное здание для технологического оборудования, ведется наладка насосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хедлайнером дня рождения Томска станет группа «Инь-Ян»

Участок улицы Дзержинского в Томске будет пешеходным до конца июля

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru