Хедлайнером дня рождения Томска станет группа «Инь-Ян»

У Томска как минимум две важные исторические даты — 7 июня и 7 октября

Томск начал готовиться к празднованию своего 422-го дня рождения. По информации городских властей, отмечать праздник решено в субботу и воскресенье, 6 и 7 июня.

В областном центре основными площадками торжеств станут площадь Новособорная, Воскресенская гора и Горсад. В программе — концерты с участием творческих коллективов города и приглашенных артистов, выставки, викторины, соревнования, экскурсии, гастрономический фестиваль.

В Томске выступит группа «Инь-Ян», которая была создана на «Фабрике звезд-7» в 2007 году. Первоначально коллектив был квартетом, сейчас выступает как трио. За годы существования проект выпустил песни «Мало-помалу», «Камикадзе», «Сохрани меня». Сейчас группа обрела вторую волну популярности с треком Oh, Yeah! («Не пугайся, детка»).

У Томска как минимум две важные исторические даты: 7 июня 1604 года на берег Томи прибыли казаки, отправленные строить город-крепость по приказу царя Бориса Годунова. 7 октября 1604 года строительство Томского острога завершилось.

