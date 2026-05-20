В Томске начались поиски шестнадцатилетнего подростка с фиолетовыми волосами

В Томске ищут пропавшего подростка, который в минувший вторник ушел в неизвестном направлении. Поисковики отряда «ЛизаАлерт» сообщили приметы юноши: рост 183 сантиметра, худощавая фигура, волосы фиолетового оттенка, серо-зеленые глаза.
«г. #Томск, внимание! Помогите найти подростка! Пропал #Акутин Алексей Андреевич, 16 лет (2009 г.р.). 19 мая 2026 года ушел в неизвестном направлении», — говорится в ориентировке.
Любую информацию о молодом человеке волонтеры просят сообщать в отряд по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
