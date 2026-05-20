В Томской области 20 мая возможны кратковременные дожди и грозы

Фото: Елена Белоусова.
Среда, 20 мая, станет самым теплым днем недели в Томской области. По данным синоптиков томского ЦГМС, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В области возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы могут достигать 17 м/с.
Температура воздуха в дневные часы составит днем +10…+15°С, местами потеплеет до +20 градусов.
В Томске днем также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный с порывами до 17 м/с. Столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Участок улицы Дзержинского в Томске будет пешеходным до конца июля
«Вы должны были защитить мою мать!»: разъяренный северчанин оскорбил сотрудниц супермаркета
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru