«Вы должны были защитить мою мать!»: разъяренный северчанин оскорбил сотрудниц супермаркета

Покупатель пригрозил отвезти незнакомку в морг, за что ее сын «оторвался» на кассиршах. Фото: носит иллюстративный характер, создано по запросу «КП» нейросетью

В марте 2026 года в супермаркете Северска поссорились двое покупателей. Представитель сильного пола пригрозил даме: «Я сейчас вызову машину и увезу тебя в морг!». Вернувшись домой, испуганная женщина пожаловалась сыну, тот отправился на «разборки». В гневе мужчина забежал в магазин и начал кричать на сотрудниц. В итоге добился только штрафа. Об этом «Комсомольской правде — Томск» рассказали 19 мая в прокуратуре региона.

С порога северчанин атаковал вопросами двоих кассиров и товароведа: «Почему вы не остановили конфликт и не защитили мою мать?». Работницы ответили, что в их обязанности не входит регулировать разногласия между посетителями. Словесная перепалка дошла до официальных разбирательств. Сотрудницы супермаркета обратились в прокуратуру ЗАТО с жалобой на унижение чести и достоинства.

Мужчину оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что не смог унять свой несправедливый пыл. Фото: прокуратура Томской области

Надзорное ведомство провело проверку и возбудило против 35-летнего искателя правды дело об административном правонарушении. Речь идет о части 2 статьи 5.61 КоАП Российской Федерации — «Оскорбление в отношении нескольких лиц». Мировой судья оштрафовал устроившего шумный инцидент мужчину на 5 тысяч рублей.

Ранее «КП-Томск» писала, что 66-летнего стрежевчанина осудят за покушение на жизнь сына и за убийство несостоявшейся невестки.

