Житель Томской области предстанет перед судом за пьяную езду на «Тойота Марк II»

Мужчину будут судить за езву в нетрезвом виде

В Первомайском районе Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Ему инкриминируют повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2025 года. Мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, снова сел за руль после употребления запрещенных веществ. Целью поездки была помощь коллеге — водитель решил подвезти его до дома.

По пути автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции. Внешний вид водителя вызвал у полицейских подозрения, и его направили на медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы подтвердили наличие в организме наркотических средств.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Его автомобиль «Тойота Марк II» изъят и помещен на специализированную стоянку. Дальнейшую судьбу транспортного средства определит суд.

Правоохранительные органы напоминают, что повторное вождение в нетрезвом виде является уголовным преступлением. Такие действия создают прямую угрозу безопасности участников дорожного движения и влекут строгое наказание, включая лишение свободы и конфискацию имущества.

