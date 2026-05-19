16 тонн киргизской клубники допущены к продаже в Томской области

Вся продукция соответствует фитосанитарным требованиям

В Томскую область поступила первая в этом сезоне клубника из Киргизии. Как сообщает Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, в период с 20 апреля по 15 мая 2026 года в регион завезли 16,2 тонны свежих ягод.

Клубника включена в перечень продукции высокого фитосанитарного риска, поэтому ее ввоз возможен только при наличии специального сертификата. У всех восьми поставленных партий документы оказались в порядке.

Сотрудники ведомства отобрали пробы для лабораторного анализа. Эксперты исследовали ягоды на наличие опасных вредителей и заболеваний.

«По результатам исследований карантинных вредителей и заболеваний в ягодах не выявлено. Продукция допущена к реализации», — заявили в пресс-службе.

Контроль за поставками подкарантинных грузов в Томскую область продолжается. Специалисты напоминают, что регулярные проверки позволяют обеспечить жителей региона качественной и безопасной плодоовощной продукцией.

