В Хромовке установили купола и кресты храма святого Феодора Томского

На снимке — момент установки куполов и крестов на храм святого Феодора Томского в Хромовке. Фото: Томская епархия

В поселке Хромовка Томской области состоялось освящение и установка куполов с крестами на строящемся храме во имя святого праведного Феодора Томского. Церемония прошла при участии духовенства и местных жителей, внесших вклад в строительство. Об этом сообщили в Томской епархии.

Храм возводится на историческом месте, где в позапрошлом веке находилась келья почитаемого в Сибири старца. Согласно преданию, именно здесь по молитвам Феодора Томского забил источник, вода которого считалась целебной. Сюда за исцелением и духовной поддержкой приходили люди со всей округи.

Строительство ведется силами прихожан и благотворителей. Деревянный сруб изготовили мастера из Кирова, купола доставили из Новосибирска, колокола отливают в Каменске-Уральском, а иконостас расписывают художники из Северодвинска. Иконы для будущего храма привезут из Ивановской области. Особую благодарность организаторы выразили меценатам Галине и Ивану Кляйн, оказавшим существенную поддержку проекту.

Архитектурное решение нового храма полностью копирует облик Свято-Троицкого храма в Антарктиде. Такое сходство символизирует единство традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют верующих независимо от географического положения.

Завершение основных строительных работ позволит начать внутреннее убранство помещения. Открытие храма станет важным событием для сохранения культурного и религиозного наследия региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК возбудил дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома в Колпашево

Ремонт бывшего общежития ТВМИ в Томске обойдется в 100 млн рублей

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru