СК возбудил дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома в Колпашево

Дом признали аварийным еще в 2021 году, но люди до сих пор не переехали.

В Томской области начато расследование по факту нарушения прав жителей аварийного жилья в городе Колпашево. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Поводом стала информация, опубликованная в социальных сетях, о небезопасных условиях проживания граждан.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме на улице Обской. По предварительным данным, здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии: основные конструкции деформированы, зафиксированы просадки и трещины в несущих элементах. В 2021 году многоквартирный дом официально признали аварийным и подлежащим сносу, однако процедура расселения жильцов до настоящего времени не завершена.

Следователи дают правовую оценку действиям и бездействию ответственных должностных лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление причин и условий, способствовавших нарушению законных прав граждан.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Специалисты напоминают, что своевременное расселение аварийного фонда является приоритетной задачей органов местного самоуправления и региональных властей.

