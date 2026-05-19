СК возбудил дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома в Колпашево

В Томской области начато расследование по факту нарушения прав жителей аварийного жилья в городе Колпашево. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Поводом стала информация, опубликованная в социальных сетях, о небезопасных условиях проживания граждан.
Речь идет о двухэтажном деревянном доме на улице Обской. По предварительным данным, здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии: основные конструкции деформированы, зафиксированы просадки и трещины в несущих элементах. В 2021 году многоквартирный дом официально признали аварийным и подлежащим сносу, однако процедура расселения жильцов до настоящего времени не завершена.
Следователи дают правовую оценку действиям и бездействию ответственных должностных лиц. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление причин и условий, способствовавших нарушению законных прав граждан.
Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления. Специалисты напоминают, что своевременное расселение аварийного фонда является приоритетной задачей органов местного самоуправления и региональных властей.
