Ремонт бывшего общежития ТВМИ в Томске обойдется в 100 млн рублей

В Томске оценили стоимость капитального ремонта и проектирования двух проблемных жилых домов. Как сообщил заместитель мэра по строительству Алексей Макаров на заседании комитета гордумы, реконструкция бывшего общежития Томского военно-медицинского института (ТВМИ) на улице Кирова, 49/1 потребует более 100 миллионов рублей.

Здание переведено в маневренный фонд. Из 130 жилых помещений 81 относится к этому фонду, одно находится в частной собственности, а остальные 75 комнат пустуют и требуют восстановления. Места общего пользования в секциях находятся в аварийном состоянии. Власти рассматривают возможность создания здесь служебного жилья для учителей и воспитателей, однако перед заселением необходима масштабная реконструкция.

Также обсуждалась судьба дома на улице Лебедева, 5, который законсервирован. Предпроектные работы по обоим объектам уже проведены. Стоимость проектно-сметной документации и капремента здания на Лебедева оценивается в сумму свыше 40 миллионов рублей.

Содержание бывшей общаги на Кирова обходится городскому бюджету в три миллиона рублей ежегодно. Если будет найден источник финансирования, к разработке проектно-сметной документации для обоих зданий могут приступить уже в 2027 году.

Проблема дефицита служебного жилья для работников образования остается острой. Переоборудование простаивающих муниципальных активов позволит решить кадровые вопросы в сфере образования без нового строительства.

