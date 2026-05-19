Сбежавший от ограничения свободы томич вернется в колонию

В Томске суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене меры наказания для местного жителя, уклонявшегося от исполнения приговора. Как сообщает прокуратура Октябрьского района, ранее мужчина был осужден по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба) и части 3 статьи 30, пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу с банковского счета). Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

Первоначально суд приговорил его к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Позже, учитывая примерное поведение, наказание смягчили и заменили на ограничение свободы. Однако, оказавшись на воле, осужденный нарушил условия отбывания наказания и скрылся от контролирующего органа.

Мужчину объявили в розыск. В течение недели его местонахождение установили, и он был задержан сотрудниками полиции. Уголовно-исполнительная инспекция обратилась в суд с требованием вернуть фигуранта в места лишения свободы.

Прокурор Октябрьского района поддержал позицию ведомства. Суд согласился с доводами обвинения и заменил осужденному ограничение свободы на лишение свободы сроком на семь месяцев 11 дней с отбыванием в колонии общего режима. Оставшаяся часть первоначального срока будет отбываться отдельно.

Правоохранительные органы напоминают, что уклонение от отбывания наказания, не связанного с изоляцией от общества, влечет замену на более строгую меру ответственности.

Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области.

