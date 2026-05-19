На улице Новосибирской в Томске поменяют асфальт. По информации городских властей, качество работ, выполненных в 2025 году, не устроило томичей и экспертов, которые инспектируют недавно отремонтированные дороги. Сейчас ведется подбор асфальтобетонной смеси, затем подрядная организация приступит к перекладке асфальтового покрытия широкими полосами.
Всего на гарантийном обслуживании в областном центре находится более 250 дорог. Муниципальный «Центр технадзора» завершил плановую проверку, в ходе которой специалисты выявили порядка 600 дефектов — как незначительных, так и крупных. Данные переданы в профильный департамент для дальнейшей работы с подрядными организациями.
На проспекте Мира, где в мае идет ямочный ремонт, уложено более 2500 квадратных метров асфальта.
