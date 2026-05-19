Студенты ТГАСУ победили в конкурсе проектов развития территорий

Участники рассчитали бюджеты и социальные эффекты от реализации идей. Изображение носит иллюстративный характер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске подвели итоги конкурса студенческих работ, прошедшего в рамках XIII международной научно-практической конференции «Проблемы экономики и управления строительством в условиях экологически ориентированного развития». Участники представляли решения практических кейсов по комплексному развитию территорий и повышению комфорта среды проживания.

Жюри отметило два проекта студентов Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ). Первый диплом I степени вручен за концепцию благоустройства пешеходной аллеи по улице Советской. Авторы разработали схему планировки, архитектурный облик будущей зоны отдыха и скверов. Особое внимание уделили озеленению трамвайных путей. В проекте также представлены расчеты инвестиционных затрат, а также оценка бюджетного и социального эффектов от реализации инициативы.

Вторую награду той же степени в номинации «Развитие общественных пространств» получила команда с проектом «Пятый элемент». Студенты предложили создать многофункциональное и экологичное парковое пространство в центре района «Южные ворота». Концепция направлена на формирование комфортной среды для разных групп населения, объединяющей рекреационные, культурные и коммуникативные функции.

Авторы детально проработали генеральный план, оценили коммерческую и бюджетную эффективность, а также прогнозируемый социальный эффект от создания нового общественного пространства.

Подобные конкурсы позволяют молодым специалистам применить теоретические знания на практике и предложить актуальные решения для улучшения городской среды. Лучшие идеи могут быть рекомендованы к рассмотрению профильными департаментами при планировании будущих благоустроительных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СК возбудил дело о халатности из-за нерасселения аварийного дома в Колпашево

На улице Новосибирской в Томске поменяют асфальт

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru