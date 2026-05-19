В Томской области в день последних звонков ожидается небольшой дождь

Последний звонок — праздник для выпускников 9-х и 11-х классов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Школы Томской области готовятся к последним звонкам. Один из самых трогательных моментов в школьном календаре состоится во вторник, 26 мая. По данным погодных сервисов, в регионе будет тепло.

Портал «Гисметео» сообщил, что в регионе в день прощальных линеек будет облачно, возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Ожидается слабый южный ветер, скорость которого составит 2 метра в секунду.

Сервис «Яндекс. Погода» также прогнозирует осадки и потепление до +19 градусов.

В 2026 году последние звонки запланированы на 26 мая. Это рекомендация Минпросвещения РФ. Регионы могут корректировать сроки проведения с учетом климатических особенностей и локальных традиций. В 2025 году последние звонки в стране проходили 24 мая.

