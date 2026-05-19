Плюсовая температура воздуха ожидается предстоящей ночью в Томской области

Фото: Елена Белоусова.
Прогноз погоды на среду, 20 мая, уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе будет тепло. Ночью и днем в области местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы ночью будут достигать 14 м/с. Днем ветер усилится до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +1…+6°С, местами потеплеет до +12 градусов. Днем ожидается +10…+15°С, на некоторых территориях столбики термометров поднимутся до +20 градусов.
В Томске предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, днем синоптики прогнозируют грозу и кратковременный дождь. Ветер юго-западный, местами порывы ночью до 14 м/с, днем — до 17 м/с.
Ночью воздух в областном центр прогреется до +3…+5°С, днем до +13…+15 градусов.
