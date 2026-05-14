В Томской области усилят меры безопасности во время последних звонков

В Томской области подготовлено 57 пунктов проведения ЕГЭ Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области усилят меры безопасности в период проведения последних звонков и экзаменов. Последние звонки запланированы в школах региона на вторник, 26 мая. В понедельник, 1 июня, школьники начнут сдавать ОГЭ. В этот же день состоится Единый государственный экзамен по трем предметам на выбор: история, литература, химия.

На 27 июня в Томской области намечен Единый день вручения аттестатов.

По данным областных властей, в период проведения экзаменов и праздничных мероприятий в школах, нужно учитывать особенности оперативной обстановки, вызванные, прежде всего, проведением специальной военной операции.

Будут приведены в повышенную готовность дежурно-диспетчерские службы региона. В местах проведения экзаменов проверят исправность инженерно-технических средств безопасности. Комплекс мероприятий по усилению безопасности предполагает, в том числе, мониторинг сайтов в поисках людей, придерживающихся идеологии экстремизма и терроризма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз на выходные в Томской области

Прокуратура проверит законность работы сауны в многоквартирном доме в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru