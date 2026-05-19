В Томске легковой автомобиль вновь столкнулся с электросамокатом

В Томске 19 мая произошла авария с участием иномарки и двухколесного транспортного средства. По данным полиции, инцидент произошел около 11.20, на проспекте Ленина, 242.
Предварительно установлено, что 45-летняя женщина за рулем «Тойота Королла», въезжая на прилегающую территорию, столкнулась с электросамокатом, который двигался по тротуару. После столкновения иномарка врезалась в столб.
Двухколесным транспортным средством управлял двенадцатилетний мальчик. Юный томич травмирован, его отправили в больницу. Полиция просит свидетелей столкновения помочь установить полную картину произошедшего. Очевидцам ДТП следует обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
Серьезное ДТП произошло 19 мая в соседнем Кузбассе. Как сообщило издание Сибдепо, столкнулись «Газель» и «Тойота Камри». 62-летний водитель «Газели» начал разворот с правой полосы, не заняв крайнее левое положение. В результате он врезался в попутную иномарку. В аварии погиб 56-летний пассажир легкового автомобиля.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru