Относительное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Томской области на неделю

Температурные качели ожидаются в Томской области на неделе с 18 по 24 мая. Начальник отдела метеорологии томского ЦГМС Светлана Рюхтина сообщила «КП-Томск», что во вторник и среду, 19 и 20 мая, в Томской области дневные температуры воздуха составят от +14 до +16 градусов, с 21 мая в регионе вновь похолодает.

«Понижение будет существенным. Ночью ожидаются отрицательные значения температуры воздуха. Днем 22 мая прогнозируется 0, +5 градусов», — уточнила метеоролог.

Светлана Рюхтина ободрила уставших от холодной весны томичей — лето в Томской области обязательно будет, причем настанет оно довольно скоро. Последняя неделя мая обещает быть теплой. Потепление начнется в воскресенье, 24 мая.

По данным погодных сервисов, на наступившей неделе ожидаются дожди, в отдельные дни — с мокрым снегом.

