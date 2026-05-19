Трактор «черного» лесоруба в Шегарском районе конфискован в доход государства

Суд принял решение о конфискации трактора у 32-летнего жителя Томской области. Фото: прокуратура Томской области

В Шегарском районе Томской области завершено рассмотрение уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений. Как сообщает прокуратура, 32-летний сельский житель признан виновным по части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка). Подробности сегодня рассказали в прокуратуре Томской области.

По версии следствия, в октябре 2025 года мужчина, нуждаясь в стройматериалах для бани, похитил с лесосеки шесть уже срубленных сосен. Еще четыре дерева он спилил самостоятельно, не имея разрешительных документов. Общий ущерб, причиненный лесному фонду, оценили чуть менее чем в 100 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя в доход государства конфискованы орудия преступления: принадлежащий осужденному трактор, телега и бензопила. Такая мера направлена на предотвращение повторных правонарушений и компенсацию вреда, нанесенного природе.

Правоохранительные органы напоминают, что заготовка древесины без специального разрешения является уголовно наказуемым деянием. Гражданам рекомендуется оформлять необходимые документы перед началом любых работ в лесном фонде.

