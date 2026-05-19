В Томской области квадроцикл столкнулся с иномаркой

Квадроциклом управлял 26-летний мужчина

В селе Кожевниково Томской области вечером в понедельник, 18 мая, столкнулись квадроцикл и «Тойота Королла». ДТП случилось около 17.15 на улице Ленина.

По информации Госавтоинспекции, 26-летний водитель квадроцикла «Шармакс Форс-650» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем «Тойота Королла». Зв рулем иномарки находился 40-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал водитель мототранспортного средства. Молодого человека отвезли в больницу.

Двухкомнатная квартира загорелась в томской десятиэтажке

Томский гарнизонный суд назначил штраф военному за покупку водительских прав

