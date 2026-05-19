Двух томских предпринимателей уличили в торговле немаркированным молоком

В регионе зафиксировано снижение числа отклонений в системе «Честный знак» на 31% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области двое местных предпринимателей реализовывали молочную продукцию без регистрации в национальной системе маркировки «Честный знак». Участники оборота обязаны фиксировать движение товара от производителя до прилавка, однако нарушители игнорировали это требование. Об этом сегодня сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области.

В настоящее время в Томской области зарегистрировано 5200 магазинов, занимающихся розничной продажей молочной продукции. В отношении предпринимателей регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на разъяснение законодательных норм и помощь в подключении к системе мониторинга.

Эксперты отмечают положительную динамику: количество нарушений, фиксируемых системой, существенно сократилось. Если в четвертом квартале 2025 года было выявлено 228 470 отклонений при реализации товаров, то в первом квартале 2026 года этот показатель снизился до 157 532 случаев. Падение составило более 31%. Также серьезно уменьшилось число попыток продажи просроченной продукции.

Обязательная маркировка молочных товаров действует с 2021 года. Система позволяет отслеживать подлинность изделий и предотвращает попадание на полки некачественного или контрафактного товара.

Потребители могут самостоятельно проверить легальность продукции с помощью мобильного приложения «Честный ЗНАК». Для этого необходимо отсканировать код на упаковке и сравнить информацию с данными в программе. Зеленый статус означает, что товар прошел все этапы контроля. При обнаружении несоответствий пользователь может направить жалобу прямо через приложение — обращение будет рассмотрено Роспотребнадзором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Компания в Томской области оштрафована на 500 тысяч рублей за тепловозы

Директор госучреждения в Томске погасил ущерб в 1,7 млн до ареста имущества

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru