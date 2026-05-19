Директор госучреждения в Томске погасил ущерб в 1,7 млн до ареста имущества

Дело рассматривалось в Кировском районе

В Томской области бывший директор государственной организации полностью погасил ущерб, причиненный бюджету региона. Сумма задолженности составила около 1,7 млн рублей. Средства были присвоены совместно с главным бухгалтером путем незаконного начисления премий сотрудникам. Подробности рассказали в ФССП России по Томской области.

Суд приговорил фигурантов к условным срокам лишения свободы и обязал их солидарно возместить нанесенный ущерб. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав отделения по Кировскому району Томска разъяснила должнику последствия уклонения от выплат.

Сотрудник ведомства предупредила, что в случае неуплаты долга в пятидневный срок сумма увеличится за счет исполнительского сбора, который перечисляется в федеральный бюджет. Кроме того, пристав обозначила меры принудительного исполнения: запрет на регистрационные действия с недвижимостью и транспортом, арест имущества и другие ограничения.

Услышав разъяснения, должник выразил намерение погасить задолженность до вынесения постановления о взыскании сбора. Через два дня он перевел всю сумму ущерба — 1,7 млн рублей. Обязательства исполнены в добровольный срок, что позволило избежать дополнительных финансовых потерь и применения жестких мер принудительного взыскания.

Подобные случаи демонстрируют эффективность досудебного и раннего исполнительного производства. Специалисты напоминают, что своевременное погашение задолженности позволяет гражданам сохранить имущество и избежать дополнительных расходов.

