Компания в Томской области оштрафована на 500 тысяч рублей за тепловозы

За взятку были допущены к перевозке неисправные локомотивы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Как сообщает Томская транспортная прокуратура, проверка установила, что в ноябре 2025 года руководитель ООО «ТМ-2» передал должностному лицу компании, осуществляющей техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава, 500 тысяч рублей.

Деньги были переданы за составление фиктивных документов, подтверждающих проверку технического состояния и обслуживание двух тепловозов. Это позволило организовать транспортировку неисправных локомотивов по путям общего пользования, что создает угрозу безопасности движения.

Транспортная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Решением суда организация признана виновной и оштрафована на сумму 500 тысяч рублей.

Для обеспечения исполнения наказания на денежные средства, находящиеся на банковских счетах компании, наложен арест. Правоохранительные органы подчеркивают, что подобные действия подрывают безопасность транспортной инфраструктуры и подлежат строгому пресечению.

