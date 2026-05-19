Памятник расстрелянному царю открыли в Томске

Бюст последнего российского императора установлен на территории ТПУ, так как вуз был основан по решению Николая II. Фото: Телеканал «СПАС»

В Томске 19 мая открыт памятник последнему русскому императору Николаю II. Бюст расположен у корпуса ТПУ. Считается, что Николая Романова многое связывает с Томском — цесаревичем он останавливался в сибирском городе во время путешествия на восток. Именно Николай II принял решение учредить в Томске первый за Уралом технологический институт — нынешний Томский политехнический университет. Сан освящения памятника отслужил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

«Важный и замечательный день пришел на нашу томскую землю — сегодня мы открываем и освящаем памятник государю императору царю страстотерпцу Николаю II, имя которого к сожалению было незаслуженно забыто и оклеветано в предыдущие годы. И теперь восстанавливается историческая правда», — сказал томский митрополит.

Бюсты Николая II устанавливаются по инициативе телеканала «СПАС» и при его активной информационной поддержке. На открытие в Томск приехал представитель канала, бывший детский омбудсмен Павел Астахов.

В 1918 году отрекшийся от престола император Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала императора НиколаяII и его семью в лике святых страстотерпцев

В православной традиции страстотерпцы — это святые, которые приняли смерть не за прямое исповедание христианской веры (как мученики), а стали жертвами злобы, политического преступления или насилия, но при этом проявили исключительное христианское смирение.

