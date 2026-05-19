Врач из Томска помогла терявшему сознание пассажиру самолета

На высоте значительно снижается атмосферное давление, пассажир может почувствовать головную боль, головокружение и другие неприятные симптомамы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач кабинета неотложной медпомощи томской больницы №2 Асия Кимеденова сумела оказать помощь пассажиру самолета, летевшего из Вьетнама в Россию. Об инциденте сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Во время полета одному из пассажиров стало плохо. У мужчины резко упало артериальное давление. Стюардесса по громкой связи попросила помощи у пассажиров. Врач из Томска нашла в бортовой аптечке нужные препараты. Они восстановили жизнедеятельность уже терявшего сознание мужчины.

Давление стабилизировалось, турист пришел в себя, в Толмачево он самостоятельно сошел с трапа. Командир экипажа и стюардессы лично поблагодарили Асию Кимеденову за профессионализм. Что именно спровоцировало снижение артериального давления на высоте, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водителя в наркотическом опьянении остановили в Томской области

Более сотни нарушений миграционного законодательства выявлено в Томской области

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru