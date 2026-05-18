Вину не признал: стрежевчанина будут судить за покушение на жизнь сына и за убийство несостоявшейся невестки

В СК по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Стрежевой Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Стрежевом утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего местного жителя. Мужчине предъявлены обвинения по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

По версии следствия, 7 января этого года в гости к стрежевчанину в квартиру на улице Строителей пришли двое — родной сын с приятельницей. Началось застолье, в ходе которого возникла ссора. Хозяин квартиры несколько раз ударил ножом своих гостей. От полученных ран 41-летняя женщина умерла в больнице, 47-летний мужчина — сын хозяина квартиры — выжил.

Следователи выяснили, что отец не одобрял выбор взрослого наследника, считал, что женщина, ставшая подругой, ему не подходит. На эту тему в семье периодически возникали конфликты.

В прокуратуре области отметили, что мужчина вину в содеянном не признал. Уголовное дело направлено в Стрежевской городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С середины апреля в Томской области потушено 27 лесных пожаров

Протаранил опору освещения: томские спасатели деблокировали человека из искореженной легковушки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru