НовостиОбщество19 мая 2026 5:20

Более сотни нарушений миграционного законодательства выявлено в Томской области

В полиции сообщили об итогах рейда «Фиктивная регистрация»
Елена Белоусова
Проверки проводились на стройках, в общепите, на предприятиях

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В период с 20 по 24 апреля в Томской области проводился первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Фиктивная регистрация». Рейды проводили сотрудники УМВД России по Томской области совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Проверено около 400 объектов лесопромышленного комплекса, стройплощадок, заведений общепита, производственных предприятий и мест проживания иностранцев.

Выявлено более ста нарушений миграционного законодательства. Вынесено три решения о выдворении граждан за пределы РФ и три решения о депортации. Депортация и выдворение — это разные юридические меры, которые применяются к иностранным гражданам, они имеют различные основания, правовую природу, порядок применения и последствия.

В отношении 48 иностранных граждан приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Установлены факты фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в Томской области. Возбуждено семь уголовных дел.

