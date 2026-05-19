Жительница Томской области отдала аферистам за дрова почти 14 тысяч рублей

Оплаченные дрова заказчице не доставили Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана произошел в Томской области. В полицию региона обратилась жительница Каргасокского района 1976 года рождения.

Женщина в соцсетях увидела объявление о продаже дров. Жительница района написала продавцу, а затем перевела по указанным реквизитам оплату — 13500 рублей. В срок, о котором договорились продавец и покупатель, дрова не привезли. Человек, разместивший объявление, перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

