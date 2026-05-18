«Пойду попью воды»: как томичка одной фразой отделалась от мошенников и сохранила сбережения

Потери 350 тысяч рублей удалось избежать благодаря бдительности пенсионерки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

66-летней пенсионерке удалось запутать мошенников, которые пытались завладеть ее сбережениями. Как рассказали «КП-Томск» в прокуратуре региона, томичка на последнем этапе обманула мошенников и не согласилась на перевод денег на «безопасный счет».

Как рассказали в ведомстве, днем 7 мая 2026 года пожилой томичке позвонил незнакомец, представившийся курьером. Он попросил продиктовать код из СМС для получения посылки. Женщина назвала цифры, после чего связь прервалась. Практически сразу в мессенджере пришло уведомление о взломе учетной записи на портале «Госуслуги» с требованием срочно перезвонить по указанному номеру.

Пенсионерка набрала номер. На том конце провода представились «специалисты Росфинмониторинга финансовой полиции» и предложили установить мессенджер с аудио- и видеозвонками для продолжения общения. Собеседники начали запугивать женщину: заявили, что от ее имени оформлена нотариальная доверенность на гражданина вражеского государства, а все сбережения вот-вот будут переведены на его счет. Кроме того, ей угрожали уголовной ответственностью как «спонсору террористов».

Для убедительности мошенники вышли на видеосвязь: звонившая была в форме сотрудника ФСБ и демонстрировала служебное удостоверение. Затем от томички потребовали перевести 350 тысяч рублей на «безопасный счет», якобы открытый в «Банке России».

Именно в этот момент пенсионерка заподозрила неладное. Ранее ей упомянули электронную подпись, а она точно знала, что действующей подписи у нее нет. Фраза про «безопасный счет» окончательно развеяла сомнения — так действуют только аферисты. Сославшись на то, что идет попить воды, женщина прекратила разговор и перестала отвечать на звонки, которые сыпались весь день.

Никаких денег злоумышленникам получить не удалось. Почти 400 тысяч рублей остались на счете в целости, учетная запись на «Госуслугах» не взломана, посторонних входов и запросов не зафиксировано. Поняв, что общалась с мошенниками, томичка сменила пароль к порталу и обратилась в полицию.

Прокуратура региона напоминает томичам, что нельзя сообщать коды из СМС-сообщений, кем бы ни представлялись звонящие. Сотрудники государственных органов и банков никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не связываются с гражданами через мессенджеры для решения финансовых вопросов. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и перезвонить в организацию по официальному номеру.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокуратуры.

Бывшему судовому механику из Томска выплатили 125 тысяч рублей компенсации

Томич получил 14 лет за шпионаж в пользу украинских спецслужб

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru