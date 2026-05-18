В Томске будут судить работавшего на телефонных мошенников жителя Кемерово

Юный курьер приходил к пожилым людям домой

В Томске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восемнадцатилетнего жителя Кемеровской области. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, кемеровчанин работал на телефонных аферистов, забирал деньги у обманутых пенсионеров.

В апреле томскую пенсионерку по телефону ошеломили сообщением о том, что ее зять попал в ДТП. Чтобы избавить мужа дочери от уголовного преследования, у женщины потребовали деньги. Немолодая томичка отдала приехавшему из Кемерово курьеру почти полмиллиона рублей.

По аналогичной схеме была обманута еще одна пенсионерка в Томске. Эту женщину по телефону убедили в том, что ее сын стал виновником аварии, в которой пострадали люди. Вновь приехавший кемеровчанин получил из рук старушки 170 тысяч рублей.

В прокуратуре региона уточнили, что вину в содеянном молодой человек признал. 170 тысяч рублей изъяты и возвращены жертве №2. Ущерб, причиненный первой пенсионерке, возмещен частично.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска.

