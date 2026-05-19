В томском поселке Хромовка освятят купола строящегося храма

Высота храма из рубленого бревна составит всего 11 метров. Фото: Томская епархия РПЦ

В поселке Хромовка под Томском 19 мая состоится чин освящения куполов для строящегося храма святого праведного Феодора Томского. Храм возводится на месте летней кельи старца на заимке купца Хромова.

Несколько месяцев назад — в сентябре 2025 года митрополит Томский и Асиновский Ростислав совершил чин освящения закладного камня на месте будущего храма. В октябре строители залили фундамент, затем установили сруб. Колокола для будущего храма привезли из Каменска-Уральского. Проект храма — типовой. Аналогичные есть в Антарктиде, на Валдае и даже в Томской области, в парке «Руян-на-Оби».

Ранее на территории поселка был установлен памятник святому старцу Феодору, а неподалеку расположен освященный святой источник. Возведение храма станет новым этапом в увековечении памяти святого.

По легенде, в 1837 году в Томск прибыл странствующий старец Феодор Кузьмич. Существует версия, что под этим именем провел свои последние годы российский император Александр I. Будто бы царь не умер, а странствовал с посохом по России и долго жил в Сибири.

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru