Томский гарнизонный суд назначил штраф военному за покупку водительских прав

Кто именно продал поддельные документы военному — не установлено Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего, купившего себе водительские права.

В сообщении суда сказано, что мужчина не сдавал экзамены в автошколе и Госавтоинспекции и не собирался этого делать. Летом 2025 года он заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Спустя несколько месяцев — в феврале 2026 года — военнослужащего за рулем легкового авто остановили для проверки документов. Быстро выяснилось, что права поддельные.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. Кто именно продал поддельные документы военному — не установлено.

